Treinverkeer urenlang stil tussen Almelo en Hengelo

Het blijft deze zomer stil in het Beeklust­park in Almelo: ‘De persberich­ten waren al klaar’

9:44 ALMELO - Het Beeklustpark in Almelo staat normaal gesproken deze periode van het jaar in het teken van de vele evenementen, maar het blijft deze zomer ijzig stil. Vanwege corona kon voor het eerst in veertig jaar een streep door alle evenementen, doorgaans goed voor honderden bezoekers. „Het was allemaal al geregeld…”