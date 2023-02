Tubbergen hoopt dat windturbines het landschap niet hoeven aantasten, maar maakt er wel beleid op: ‘Anders raken we de regie kwijt’

„Maar tot het zover is, zijn windmolens nodig om het duurzaamheidsdoel te halen, zoals vastgelegd in het nationaal klimaatakkoord. We willen in 2030 de helft van de benodigde elektriciteit duurzaam opwekken. Om zodoende de uitstoot van CO2 flink terug te dringen”, zegt Oude Avenhuis, wethouder duurzaamheid. „Of dat gaat lukken? Geen idee. We doen ons best. En richting 2030 zijn we in elk geval een stuk opgeschoten. Tegelijkertijd moet bij iedereen het besef komen, dat maatregelen nodig zijn.”