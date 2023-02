Tubbergen overwoog zelf ‘asielhotel’ te kopen, bijna twee maanden voordat COA dat deed

Foto's Verlichte carnavals­op­tocht in Tubbergen: kleurrijk spektakel na twee stille (corona)jaren

Het is misschien niet de grootste optocht van het Twentse carnavalsweekeinde, maar de Twentse Verlichte Carnavalsoptocht in Tubbergen - traditioneel op de vrijdagavond - is wel een van de hoogtepunten van het zottenfeest in de regio. En ook dit jaar stond het publiek weer rijendik langs de kant te genieten van de tientallen wagens en loopgroepen die langstrokken.