Tuffelliefde, stervende zwaan, molengekte en panelen die de zon aankijken: in groot Almelo kan het allemaal

Bij Vergeten Twentse Lente begint de zomer: hitteproto­col voor dit weekend

Een bezoeker van de voorstelling De Vergeten Twentse Lente in een hangar op vliegveld Twente is woensdagavond onwel geworden. Volgens de organisatie is er geen relatie met de warmte buiten. Wel is inmiddels het hitteprotocol in werking getreden. „Laten we alsjeblieft nooit uit het oog verliezen dat het hier om locatietheater gaat.”