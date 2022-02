Tukker krijgt penisring niet meer af en meldt zich in ziekenhuis: brandweer moet de klus klaren

Lockdown gevangenis dwarsboomt strafzaak drugslab Vroomshoop

Een coronalockdown in gevangenis Ter Apel dwarsboomde de eerste zittingsdag over het drugslab in Vroomshoop. De twee Mexicanen die daar in voorlopige hechtenis zitten, konden vanochtend niet terecht te staan. Justitie zegt dat zij de ‘koks’ zijn die de crystal meth maakten. De rechtbank in Almelo stelde hun strafzaken daarom uit tot later in het jaar.

5 februari