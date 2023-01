Turks Fruit in Almelo?! 10 x deze zin en onzin weet ChatGPT over Almelo

indebuurt.nlHeb je al eens van ChatGPT gehoord? Deze nieuwe tekstrobot werkt met kunstmatige intelligentie en kan veel vragen beantwoorden en zelf teksten maken. Het is alsof je met iemand aan het chatten bent, maar je praat met een computer. Wat weet deze robot te melden over Almelo?

De redactie van indebuurt Almelo neemt de proef op de som en vraagt ChatGPT naar tien weetjes over Almelo die niemand kent. De tekstrobot antwoordt meteen in goed Nederlands: “Ik kan u tien interessante feiten over Almelo geven, maar het is niet gegarandeerd dat niemand ze weet. Hier zijn ze:”

In Almelo staat een standbeeld van een grote kikker, genaamd ‘Kikker-Kees’. Het beeld is geplaatst als eerbetoon aan de vele kikkers die in de stad leven. Almelo is de thuisbasis van de grootste klompenproducent van Nederland, genaamd ‘Van Bommel’. De fabriek produceert meer dan 1 miljoen paar klompen per jaar. Er is een straat in Almelo genaamd ‘De Kolk’, deze straat is zo smal dat er maar één auto tegelijkertijd kan rijden. Almelo is de geboorteplaats van de beroemde Nederlandse schrijver Jan Wolkers. Hij schreef veel boeken die zich afspelen in Almelo, waaronder ‘Turks Fruit’. Er is een pretpark in Almelo genaamd ‘Attractiepark Slagharen’ dat meer dan 50 attracties heeft, waaronder een achtbaan, een waterpark en een Wild-West themagebied. De stad heeft een van de grootste textielmusea van Nederland, het Textielmuseum. Almelo was oorspronkelijk een klein dorp dat in de 19e eeuw snel groeide dankzij de textielindustrie. Almelo is de geboorteplaats van de Nederlandse schrijver Simon Vestdijk. De stad heeft een aantal historische panden zoals het Raadhuis, de Sint-Lucasbasiliek en de Waterstaatskerk. Er is een groot park in Almelo, Het Hofpark, dat een aantal natuurpaden, speeltuinen en een waterpartij bevat.

ChatGPT over Almelo

De antwoorden in dit artikel zijn een-op-een gekopieerd vanuit ChatGPT. Spelfouten en foutieve informatie zijn blijven staan in de tekst. Niet alle informatie van ChatGPT over Almelo blijkt te kloppen. De tekstrobot weet wel veel, maar niet alles. Deskundigen denken dat de software steeds meer gaat leren en dat de antwoorden steeds vaker kloppen. Het wordt dan steeds lastiger om de tekstrobot ’te ontmaskeren’.

Wat is ChatGPT? Met de gratis online tekstrobot ChatGPT kunnen teksten worden gegenereerd die nauwelijks te onderscheiden zijn van teksten die door mensen zijn geschreven. De chatrobot doet dat op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Het programma is gevoed met veel gegevens, bestaande teksten en met veel rekenkracht. De robot is zelflerend en wordt steeds beter in wat het doet, al zijn er ook vragen over de betrouwbaarheid van de informatie.

