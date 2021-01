Twee broers en vader verdacht van rol bij dood 14-jarige Lotte uit Almelo

De politie hult zich nog in stilzwijgen over wat er precies is gebeurd, en wat de relatie met het meisje is. Zondagavond werd na een melding het stoffelijk overschot van de Almelose scholiere gevonden achter het bedrijventerrein Het Wendelgoor in Almelo. Enkele uren later hield de politie twee personen aan, een man uit Wierden en een minderjarige uit Almelo.