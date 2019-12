Twee dubieuze Twentse zorgbureaus failliet verklaard

Actueel Zorg viel in negatieve zin op doordat het bedrijf in 2017 een winst van meer dan 60 procent maakte: de omzet was toen 679.000 euro, de winst 412.000 euro, terwijl er aan personeel slechts 148.000 euro werd uitgegeven. Curator is mr. Kok.

Fraude

Care Free had personeel en uitvoering van de zorg in de bv ondergebracht, en het contract met Menzis in de VOF. Daardoor had de bv alle kosten en de VOF alle winsten. De bv ging dan ook failliet en toen bleek dat het bedrijf geen boekhouding en zelfs niet eens een eigen bankrekening had. De VOF had die wel, maar dat baatte dus niet. Curator is mr. Leferink.