Twee personen ernstig gewond na ongeval op Van Rechteren Limpurgsingel in Almelo

Almelo doet beroep op vastgoedei­ge­na­ren voor noodopvang Oekraïense vluchtelin­gen: ‘We moeten klaar staan’

ALMELO - Almelo gaat vastgoedeigenaren benaderen met de vraag of hun lege kantoorpand gebruikt kan worden als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Dat zegt burgemeester Arjen Gerritsen. „Als onze hulp nodig is, moeten we klaar staan.”

3 maart