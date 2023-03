Twee personen naar ziekenhuis na ongeval op N36 bij Vriezenveen

Mysterie in Borne: waar is het beroemde ‘Kannetje van Kaufmann’ gebleven?

In Borne staan ze voor een compleet raadsel. Want waar is het in Borne en omstreken beroemde ‘Kannetje van Kaufmann’ gebleven? Niemand die het weet en dus roept burgemeester Jan Pierik op Facebook iedereen op om uit te kijken naar het kannetje, dat tot de collectie Kaufmann behoort.