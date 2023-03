Tweehonderd Twickel-boeren zagen hoe halfnaakte Hendrika te water ging: ‘Heksengeloof zwarte bladzijde in onze geschiedenis’

Nieuwsupdate Een week nieuws waarvan maar drie letters over zullen blijven. En het zijn nog dezelfde ook!

De kunt de hele week nieuws samen vatten door drie b’s achter elkaar te zetten. Ik heb donderdagmorgen voor de zekerheid even NASA gebeld. Of de aarde nog draait. Niks aan de hand werd mij verzekerd. Gerustgesteld ben ik op mijn fietsje naar de redactie gefietst. Even dacht ik onderweg toch een moment dat de wereld op zijn kop stond. Maar het bleek dat de boeren de vlaggen weer omgedraaid hadden. Was ik er bijna ingetrapt. Dat alles nu anders is, bedoel ik.