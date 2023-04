Twenterand dreigt deuren te sluiten voor 115 asielzoekers: ‘We willen hier geen gelukszoekers’

De Ballen Verstand ‘Peter Bosz de nieuwe trainer van FC Twente? Nee, dat gaat waarschijn­lijk niet meer gebeuren’

FC Twente wist opnieuw niet te winnen in een uitwedstrijd en Heracles Almelo liet na om Almere City de genadeklap uit te delen. Toch gaat het in Almelo vooral over de ziekenboeg richting het uitduel met De Graafschap. In Enschede gaat het nog altijd over de nieuwe trainer. Wordt dat Peter Bosz? Zijn naam werd afgelopen weekend nadrukkelijk in verband gebracht met de Enschedeërs.