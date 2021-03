Twents meisje van 16 uitgebuit, nadat naaktbeelden online kwamen

Voorarrest Almeloër die met machinepi­stool dreigde opgeheven, maar hij blijft achter de tralies

1 maart ALMELO - De rechtbank in Almelo heeft het voorarrest van Farley R. (36) uit Almelo, verdacht van een bedreiging met een machinepistool, geschorst in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in mei aanstaande. Toch komt de zeer actieve veelpleger R. niet echt op vrije voeten. Met ingang van morgen begint hij met het uitzitten van een nog openstaande gevangenisstraf van 87 dagen. Als die is afgelopen, verdwijnt hij weer in voorarrest.