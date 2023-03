Twents rapport adviseert water te omarmen, en dit is hoe Almelo dat al doet

5 keer waaromAlmelo ligt op streek als het gaat om de plannen met water. Dat kan de conclusie zijn na het lezen van het kersverse rapport ‘Stad en water Twente 2075’. Wat dat rapport met Almelo te maken heeft? We leggen het uit in vijf maal Waarom.

Waarom moest dat rapport er komen?

Het ruim zestig pagina's dikke rapport is een idee van Waterschap Vechtstromen. Zoals iedereen overal kan lezen verandert het klimaat. Met de gevolgen daarvan krijgt iedereen te maken. Het waterschap leek het wel een goed idee een bureau in te schakelen om een visie te maken voor de verre toekomst. Dat rapport is nu klaar en is gemaakt door AtelierOverijssel.

Waarom moeten wij dat weten?

We moeten het niet per se weten, maar handig is het wel. In de toekomstvisie kun je goed zien in wat voor gebied we leven. Op watergebied is Twente geen eenheidsworst. Enschede steekt anders in elkaar dan Almelo, en in Hengelo is het ook weer anders. Als je weet in wat voor gebied je leeft, snap je ook beter waarop op bepaalde plekken maatregelen worden genomen.

Waarom moest AtelierOverijssel dat maken?

AtelierOverijssel is eigenlijk een onderzoeksbureau. Het bureau heeft geen half werk geleverd en heeft met ontzettend veel mensen en organisaties gesproken. Op die manier krijg je een goed beeld van de stand van zaken en wat we in de toekomst kunnen verwachten.

Waarom is Almelo zo belangrijk in dat hele verhaal?

Almelo is niet per se belangrijker dan de andere steden. Wel is het de laagste plek waar alle water in Twente naar toe stroomt. Almelo is een echte waterstad waar al eeuwenlang de strijd tegen het water wordt gevoerd. Dat wordt alleen maar belangrijker omdat er in de toekomst zwaardere buien gaan vallen en het tegelijk ook vaker kurkdroog zal zijn.

Waarom gaat dit rapport niet ergens diep in de lade terecht komen?

Omdat het vasthouden van water voor droge perioden alleen maar belangrijker zal worden. Dat geldt voor heel Twente. Almelo, dat zich Waterstad noemt, doet al redelijk veel om het water te omarmen en er positieve en toeristische dingen mee te doen. Eigenlijk precies wat in het rapport staat. In die zin is dit ook een beetje goed nieuws.

Het rapport is hier te lezen.