Twentse film ‘De Beentjes’ blijft maar publiek trekken: al 600.000 kijkers in bios

Heracles krijgt tweede fanshop en deelt pand met Almelo Promotie

21 juli ALMELO - Heracles neemt deze zomer een fanshop in gebruik in het nieuwe kantoor van de Stichting Almelo Promotie (STAP) aan de Grotestraat-Zuid. Deze dependance van de fanclub in de binnenstad is een definitieve vestiging die is voortgevloeid uit het succes van de pop-up-store die Heracles vorig jaar zomer enkele maanden runde in de kleine passage.