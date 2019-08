Twentse knuffelpup Battje vangt nu boeven als stoere politiehond

De Mechelse herder luistert naar de naam Battje en ziet er alles behalve vervaarlijk uit. Wie op de foto’s af moet gaan krijgt eerder de neiging om de puppy op te pakken en te knuffelen dan ervoor weg te rennen. Iets wat op het bureau ook geregeld gebeurt, blijkt bij een bezoekje. Battje kwispelt, springt en is speelser dan Frenkie de Jong op een voetbalveld. Maar, zo stellen ze bij de politie in Almelo dan al: dat gaat nog wel veranderen.

Politiespeurneus

De man die de verantwoordelijkheid krijgt over zijn opleiding, is Martin Kuyper. De Vriezenvener heeft voor Battje al acht andere honden omgeturnd tot politiespeurneus. En, zegt hij dan al, ‘deze is niet bang, heel attent en alert’. „Battje is een wakkere hond. Dat is een goed teken, want als ie dat nu al heeft, wil hij straks ook wel leren en werken.”