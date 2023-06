Twentse Nouk Kleinenberg (14) wil de allerbeste tennisster worden en rijgt de successen aaneen

Dit kun je komend weekend doen in Enschede: meezingen met Bannink, fietsen op de fatbike of fan zijn in het Volkspark

Doe mee met een rally voor elektrische auto’s of stap op de nieuwste duurzame fatbike. Of kijk naar het elektrische vliegtuig, duurzame vrachtwagens, bussen, (race-)auto’s, motoren, steps, fietsen of drones. Het kan allemaal op Move East, het allereerste evenement rond duurzame mobiliteit van Oost-Nederland. Op de Technology Base, bij Twente Airport kan iedereen de nieuwste ontwikkelingen en innovaties ervaren op het gebied van duurzaam vervoer. Meer dan dertig exposanten demonstreren hun innovaties. Vrijdag richt Move East zich op bedrijven, de zaterdag is voor iedereen. De toegang is beide dagen gratis.