Twentse ondernemer neemt het op voor ‘vriend’ Mark Rutte: ‘Die jongen werkt als een gek!’

Bolk en Rutte kennen elkaar zo’n 16 jaar. De premier is vaste gast op de jaarlijkse haringparty van de Almelose transportondernemer, die de nummers van alle prominente VVD’ers in zijn telefoon heeft staan. ‘Wie niet in de telefoon van Henk Bolk staat’, zei Halbe Zijlstra daar al eens over, ‘hoort eigenlijk niet in de Haagse politiek thuis’.