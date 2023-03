Twentse racer Bent Viscaal doet ‘gewaagde voorspelling’ over Grand Prix van Bahrein: Max wint!

Nieuwe impuls voor Almelose Koornmarkt: Jani’s Beauty Salon vestigt zich in oude pand D-Reizen

De Koornmarkt verwelkomt over enkele maanden Jani’s Beauty Salon. De allround schoonheidskapsalon vestigt zich in het pand naast Yvon Women’s Wear. Die ruimte staat al bijna twee jaar leeg. De vorige huurder was D-Reizen. Die reisorganisatie werd in april 2021 failliet verklaard waarna de winkel in Almelo op slot ging.