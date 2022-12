Twentse steden willen voorbeeld voor Nederland zijn bij verduurzaming van huizen

Nieuwsupdate Klabaam! En weg was het dak. Tunnelvi­sie maar dan heel anders; en meer kleine leed uit Almelo

ALMELO - Het dak moet eraf, dacht plaaggeest Pietje Pech en stuurde de vrachtwagen de lage tunnel in. Groot succes, het dak gíng eraf. Van voor tot achter. Kan allemaal in Almelo. Er was vooral klein nieuws deze week. Over Hegeman, pieten die een dief grijpen, verkeersdrukte door afsluitingen en pingpong tegen Parkinson. Een kort overzichtje van wat u misschien heeft gemist.

26 november