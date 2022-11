Twentse steden worstelen met verbod op vuurwerk

Almelose volksheld Everton (39) is deze week weer even thuis: ‘Heracles is my home’

ALMELO - Everton Ramos da Silva (39) logeert momenteel een paar dagen in Almelo. De Braziliaanse clubicoon van Heracles kwam woensdagavond zelfs in actie op het door hem altijd zo gekoesterde kunstgras op Erve Asito. Hij werd na afloop massaal geknuffeld en gefotografeerd door zijn fans. En genoot er intens van: „Heracles is my home.”

10 november