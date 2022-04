Twentse toeleverancier voor metaalbedrijven vraagt zelf het faillissement aan

Ab (94) uit Almelo schrijft brief aan Poetin: ‘Ik wil niet sterven in een nieuwe Koude Oorlog’

Zijn grootste angst was altijd om dood te gaan in een nieuwe Koude Oorlog. Voor Ab Gietelink uit Almelo, 94 jaar inmiddels, dreigt dat angstige visioen nu werkelijkheid te worden. Een nieuwe brief aan Poetin ligt al klaar. „Voordat ik de pijp uitga, moet er weer vrede zijn.”

26 maart