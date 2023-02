Twentse uitvinding werkt: gebruik druppelslang van zeventig kilometer goed voor weidevogels en de boer

Dit seizoen wordt zeventig kilometer druppelslang gebruikt op het land van boer Chiel Kamphuis in Geesteren. Het is een manier om landbouwgrond niet te laten verdrogen in tijdens van klimaatverandering. De slang ligt zo'n tien centimeter onder de grond en blijft daar ook liggen in het weiland. Het product is afkomstig van het bedrijf Water4All uit Oldenzaal.

Optimale groei

Door exact de juiste hoeveelheden water in de grond te druppelen, groeit het gras ook in droge zomers optimaal. De wortels van de planten kunnen het water snel opnemen, zodat er amper water verloren gaat. Omdat de energie wordt opgewekt met gebruik van zonnepanelen, zijn de kosten laag. Het Waterschap volgt de ontwikkeling op de voet, omdat het bijdraagt aan het streven om zuiniger en zorgvuldiger om te gaan met water. De grootste kosten zijn met name het aanboren van een waterbron.

Beschutting voor kuikens

Een kwart van de grond waarop druppelirrigatie wordt toegepast, wordt gebruikt om de kuikens van weidevogels te helpen overleven in een zo kruidenrijk mogelijk gebied. Ook is er de nodige beschutting voor de dieren. Die combinatie was reden voor de Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL) Natuurfonds om de knip te trekken.

Drie voorwaarden

Het irrigatieproject zou ook elders uitgerold kunnen worden. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, legt Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep uit: „We hebben voor deze pilot schoon, zuiver water nodig. Er moet zo weinig mogelijk ijzer in het water zitten. Door ijzer kun je roestvorming krijgen en verstoppingen in de irrigatieslang. Het kan alleen op percelen waar al weidevogels zitten en boeren moeten mee willen werken, ze leveren een deel van hun grond in.”

Grutto en wulp

De eerste weidevogels zijn weer gezien in Twente, waar onder kieviten, grutto en wulp. Maar ze worden steeds zeldzamer. Om te voorkomen dat de weidevogels helemaal verdwijnen, zijn de vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren en omstreken al jaren bezig om omstandigheden te creëren, waar de dieren bij gebaat zijn. En één van de belangrijkste punten daarbij zijn zogeheten plasdrasgebieden, plekken waar kuikens de grootste kans hebben te overleven tot ze in staat zijn om te vliegen.

Het zijn weiden met voldoende water, voedsel en gras om in te schuilen. Bij het aanleggen van dergelijke voor weidevogels ideale omstandigheden, verliest de Vogelwerkgroep nooit het belang van boeren uit het oog. De vogelwerkgroep zoekt naar compensatiemogelijkheden voor boeren die land afstaan voor plasdrasgebieden.