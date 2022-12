Twentse zorgmedewerkster Denise hoeft geen kerstbonus: ‘Zelfs voor lager loon blijf ik dit werk nog doen’

Vrouwen die in klooster in Almelo werden uitgebuit niet uitgeno­digd voor onthulling monument: ‘Had ons kans moeten geven erbij te zijn’

ALMELO - Een deel van de slachtoffers van de Goede Herder is boos. De vrouwen zijn niet uitgenodigd voor de onthulling van het monument zaterdag, waarmee de kloosterorde hen erkenning wil geven voor de uitbuiting die hen als kind is overkomen. Onder andere in Almelo. Deze vrouwen vinden het monument ook geen echte erkenning.

