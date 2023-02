Uittip: de route en meer info van de carnavalsoptocht in Bornerbroek

indebuurt.nlAls je dol bent op carnaval, zit je in Almelo niet echt goed. Almelo is geen carnavalsstad, maar binnen de gemeentegrenzen kun je wél een optocht meemaken. In Bornerbroek is zaterdag 18 februari een carnavalsoptocht door het dorp.

Bornerbroek heet tijdens het carnavalsweekend Knoll’nbrook. Het weekend begint op vrijdag 17 februari om 18.00 uur. Burgemeester Arjen Gerritsen overhandigd in het stadhuis de stadssleutel van Almelo aan de prins van carnavalsvereniging De Knoll’ntrekkers, Prins Patrick I.

Optocht Bornerbroek 18 februari

De optocht is op zaterdag 18 februari en begint om 15.00 uur. Er zijn zo’n vierhonderd deelnemers met vijf grote wagens en diverse grote loopgroepen. Ook zijn er kleinere loopgroepen, individuele deelnemers en kinderen.

“Verschillende buurten, vrienden, families hebben de koppen bij elkaar gestoken. Ze hebben er ontzettend veel zin in om de optocht in Bornerbroek na twee jaar geen carnaval tot een succes te maken”, zegt Michiel Peeze van De Knoll’ntrekkers. “Het is een feest voor alle generaties van het dorp en omliggende plaatsen.”

Route optocht in Bornerbroek

De optocht begint om 15.00 uur aan de Entersestraat en gaat over de rotonde en vervolgens via de Pastoor Ossestraat, Eierbaan, Wolbes Landen, Rammelhuiskamp, De Korenkamp en Worker Landen terug naar de Entersestraat. De totale ronde is zo’n twee kilometer. Na de optocht is er een groot feest in ‘Residentie De Latei’, buiten carnavalstijd beter bekend als de sporthal in het midden van het dorp.

Volledig scherm Route carnavalsoptocht 2023 door Bornerbroek. © Google Maps

Prins Patrick I en Prinses Pien

Zoals elke carnavalsplaats heeft ook Bornerbroek een hoogheid. Prins Patrick I en zijn Prinses Pien regeren dit 48e carnavalsjaar over het Knoll’nbrook. Ze doen dit samen met hun adjudantenpaar Michel en Ilse. Het carnaval wordt gevierd met als motto ‘Knoll’ntrekkers goat vól gas… en bint morn wier good te pas!’ Bij de jeugd zijn ook twee hoogheden gekozen: Jeugdprins Boet en Jeugdprinses Britt.

Het weer tijdens de optocht

Wat doet het weer komend weekend? Goed nieuws: de temperatuur van de biertjes is kouder dan de buitentemperatuur! In omgeving Almelo wordt het tijdens de carnavalsdagen overdag zo’n 10 graden.

Blijft het ook droog? Berend van Straaten, meteoroloog bij Weeronline.nl: “Het is voor zaterdag en zondag nog onzeker of het volledig droogt blijft. Er komt regen onze kant op, maar het is nog onduidelijk of die regen Almelo bereikt.” Mocht het regenen, dan is er nog geen man overboord. Hooguit vallen er wat buitjes of zijn er periodes van lichte regen. De kans op regen is op zondag groter dan op zaterdag.

