Urenco breidt in Almelo fors uit met duizenden centrifuges in nieuwe hallen: ‘Want vraag naar verrijkt uranium neemt toe’

Beschouwing En opeens voelt de afwezig­heid van Ugalde als een gemis bij FC Twente

Even was er de vrees voor kruisbandletsel, dus in dat opzicht valt de blessure van Manfred Ugalde nog mee. Dat zijn afwezigheid desondanks wordt gevoeld als een gemis bij FC Twente, zegt wat over zijn plots veranderde status.