Urenco-klokkenluider Frits Veerman onverwacht overleden

Vrouw gewond bij kop-staart botsing in Almelo: brandweer assisteert

19 februari ALMELO - Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval in Almelo. De botsing gebeurde op de Rechteren van Limpurgsingel in Almelo. De vrouw is met behulp van de brandweer uit haar auto gehaald en vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.