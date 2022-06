Valse afspraakjes via Grindr en dan het mes op de keel, Reinier L. (22) uit Almelo veroordeeld tot 24 maanden cel voor afpersing

MET VIDEO ‘Criminelen’ keren na Huis van Herstel in Almelo terug in maatschap­pij: 'Maar niet alleen succesver­ha­len’

Als de zware deuren van de gevangenis openzwaaien en de gedetineerde met zijn blauwe zakje met bezittingen weer buiten staat, is dat vaak het begin van een zoektocht. Opnieuw leren leven in vrijheid, na een korte- of lange tijd achter de deur, blijkt in de praktijk vaak enorm moeilijk. In Twente is daarvoor het project Huis van Herstel. De rest van justitieel Nederland kijkt mee.

14 juni