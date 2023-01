Van sieradenparty’s naar kerstmarkten en fairs: Sandra Wolters (50) maakt doorstart vanuit Enterse schuur

VIJF VRAGEN AANENTER - De dozen staan verspreid door het huis en haar schuurtje aan de Julianastraat is nog in aanbouw. Elf jaar geleden begon Sandra Wolters (50) met het verkopen van sieraden aan huis. Nu gaat de Wierdense verder vanuit Enter onder de nieuwe naam BARN 36.

Hoe ben je begonnen?

„Eerst verkocht ik een kledingmerk aan huis, vergelijkbaar met Tupperwarefeestjes. Maar het merk stopte met deze manier van verkoop en ging door met een gewone winkel. Dat vond ik jammer, want het is erg gezellig om bij mensen thuis te komen. Het was een leuk extraatje, zeker toen ik nog kleine kinderen had. Ik ben daarom voor mezelf begonnen met hetzelfde concept en een startkapitaal van 500 euro. Ik begon met sieraden, onder de naam Eyecatcher Bijoux, daar kwamen ook tassen en sjaaltjes bij.”

Waarom heb je de naam veranderd?

„Ik ben anderhalf jaar geleden verhuisd van Wierden naar Enter. Ik heb mijn bedrijf vernoemd naar het schuurtje waar ik de opslag straks heb. Ons huisnummer is 36. De oude naam paste niet meer, want ik verkoop geen sieraden meer. Dat liep steeds minder goed. Ik ben me meer gaan richten op woonaccessoires zoals geurkaarsen en bruisballen. Vandaar dat ik de naam heb veranderd.”

Verkoop je nu ook nog aan huis?

„Die feestjes waren erg leuk om te doen, maar de aanvragen liepen de afgelopen jaren terug. Mensen werden partymoe. Daarom ben ik een webshop begonnen en verkoop ik mijn spullen in diverse conceptwinkels, in totaal op zes locaties. Ik vul de schappen, maar de winkeleigenaar verkoopt de spullen. Om de gezelligheid weer op te zoeken, ben ik ook te vinden op fairs en braderieën.”

In welke winkels ben je te vinden?

„Vijf jaar geleden zag ik dat er steeds meer conceptstores kwamen. Daar ben ik nu ook te vinden. Zo huur ik in Living by ME een kast. Die zitten in onder andere Haaksbergen, Borculo en Lochem. Ook in het Brabantse Best heb ik een stukje in de winkel gehuurd en ik heb een verkoopadres in Holten en Wierden. Straks kunnen mensen ook komen kijken in de schuur.”

Je bent gestopt met de webwinkel. Waarom?

„Ik doe dit erbij, ik werk ook nog in het ziekenhuis op de bloedafname. Een webwinkel vraagt veel extra tijd en die heb ik op dit moment niet. Wel verkoop ik nog steeds aardig op instagram en facebook. Ik zeg niet dat ik nooit meer een webwinkel wil, maar nu even niet. In het begin van het jaar is het rustig, maar in april beginnen de fairs weer. Ook in de decembermaand heb ik op veel markten gestaan. Dat is soms best koud, zo rond kerst, maar de gezelligheid maakt het altijd goed.”