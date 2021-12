Vanwege je vuilnis voor de rechter, deze Twentenaren overkwam het: ‘Ik weet dat ik fout ben’

Kinderen van De Zegge hoeven niet naar andere kant van Almelo; ruimte genoeg in gebouw De Weier

ALMELO - Goed nieuws voor de circa 105 leerlingen van jenaplanschool De Zegge in de Haghoek. Na een lange speurtocht is een nieuw onderkomen gevonden. In augustus 2022 verkassen de basisscholieren en het personeel naar De Weier aan de Haghoeksweg. In dat pand is ruimte genoeg voor nog een school.

12:47