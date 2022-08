Varen met 100 jaar oude turfschuit betekent promotie voor Almelose binnenstad: ‘Misschien hangt daar nog een potje geld aan’

met video Na ‘Flodder’, ‘Het Schaep’ en ‘Het Klokhuis’ is het nu tijd voor ‘Van Katoen en Water’ in Almelo: Laus Steenbeeke is er klaar voor

ALMELO - Het grote publiek kent hem van zijn rollen in Het Klokhuis en als Huipie van Duivenbode in ’t Schaep met de 5 Poten en de louche oplichter Hennie in de klassieker Flodder. Maar nu staat Laus Steenbeeke (62) voor zijn debuut in Almelo. Hij kruipt in de huid van de stuurse, snel aftakelende Almelose stadsarchivaris Bertus. Welkom bij Van Katoen en Water.

24 augustus