Vechthonden verscheurden Sam, het hondje van Marjolein (34) uit Almelo: ‘Ze had geen schijn van kans’

Raak offensief tegen hennepkwe­kers in Almelo: 9 tips bij Meld Misdaad Anoniem

11 december ALMELO - Negen tips over hennepplantages in Almelo bij Meld Misdaad Anoniem. Dat is de voorlopige oogst van de campagne ‘Help hennepteelt de wijk uit!’. Woningcorporaties, gemeente en netbeheerder Coteq hebben samen een offensief ingezet tegen wietkwekerijen. De politie onderzoekt de meldingen.