Veel reacties op 'respectloos' gesprek tussen Ilse Delange en Hugo Borst in DWDD

ENSCHEDE/AMSTERDAM - ‘Een zeldzaam respectloos gesprek met een hoog boomergehalte’. De reacties op het gesprek tussen zangeres Ilse DeLange en Hugo Borst in De Wereld Draait Door zijn niet van de lucht. De Almelose zangeres was dinsdagavond te gast in het populaire praatprogramma, om te praten over de winst van haar negende Edison-award. En dat gesprek met tafelheer Borst nam een wat negatieve wending.

Ilse DeLange sleepte maandagavond haar negende Edison in de wacht voor het beste album van het jaar: Gravel & Dust. Een hele prestatie voor de uit Almelo afkomstige countryzangeres, die geëmotioneerd reageerde op de winst: “Ik dacht dat de nominatie een vergissing was”, liet Ilse zich met tranen in de ogen ontvallen tijdens de prijsuitreiking. “Ik dacht dat het vooral een populariteitsprijs was”, voegt ze daar in DWDD aan toe. “Dit album was vooral een artistieke uiting, dus het verraste me toch dat ik won.”

In de show van Matthijs van Nieuwkerk kijkt Ilse terug op de prijsuitreiking en het succes van haar prijswinnende album. Het gesprek gaat over het nut van awardshows zoals de Edisons, Duncan Laurence én de goed vertegenwoordigde rol van vrouwen in de hedendaagse popmuziek.

‘Wat moet je nog winnen?’

Na een fragmentje van Ilse's begindagen als zangeres in 1998 neemt het gesprek ineens een wat andere wending via tafelheer Hugo Borst: “Nu is het de negende Edison, straks is het de tiende”, reageert hij. “Er is straks niks meer voor Ilse te winnen. Dan win je je twaalfde en dertiende Edison. Wat moet je dan nog? Je valt op in een klein kikkerlandje, maar verder niet.”



“Je maakt geen muziek voor de prijzen”, reageert Ilse nuchter. “Ik maak muziek voor mezelf. Ik zou het heel erg vinden als ik denk: het maakt me geen zak meer uit. het raakt me nog steeds als ik iets win wat ik niet verwacht.”

Vraag over leeftijd

Ook vraagt Hugo aan Ilse of ze denkt of haar leeftijd straks een rol gaat spelen in haar carrière. Is ze nog interessant als ze wat ouder is? “Ik denk dat het alleen maar interessanter wordt. Ik denk zeker met dit soort muziek, dat wordt alleen maar puurder, je wordt steeds meer jezelf”, reageert ze op Hugo's vraag, waarna ze applaus krijgt uit het publiek.

Op Twitter barst de bom na Borst’ opmerking over Ilse's leeftijd: “Goed weer even te zien waarmee vrouwelijke artiesten te maken krijgen”, reageert schrijfster en columniste Saskia Noort. “Wat een zeldzaam respectloos gesprek. Gênant gewoon”.