Veel topartiesten op deze vier dikke feesten in Twenterand (en dit kost een biertje)

Zwembad De Brug in Glanerbrug is dicht en blijft dicht, deur op een kier voor nieuw sportbad

„Het is niet zoals we hebben afgesproken, ik krijg er in het college de handen niet voor op elkaar.” Daarmee zet wethouder Niels van den Berg een streep door heropening van zwembad De Brug in Glanerbrug.