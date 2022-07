Veiligheid boven privacy: verhuurder mag onder dwang rookmelder plaatsen

Almelo krijgt een oogheelkun­di­ge kliniek

ALMELO - In het Twenthe Centrum in Almelo, vlak tegenover het station, komt een oogheelkundige kliniek: Spectrum Oogzorg. De kliniek behandelt oogaandoeningen die niet per se in het ziekenhuis plaats hoeven te vinden. De kliniek gaat na de bouwvak open. Mogelijk komt er later dat jaar ook nog een operatiekamer.

13 juli