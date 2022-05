Verbazing en boosheid om rapport uithuisplaatsingen: ‘Wat ouders bij de rechter zeggen doet er niet toe’

De Almeloër is ontdaan over het rapport dat donderdag in de Tweede Kamer wordt besproken. Vanwege de inhoud, maar vooral ook vanwege het feit dat het een al jaren bekende praktijk aan de orde stelt. En die is dat kinderrechters onvoldoende controleren of uithuisplaatsing van een kind noodzakelijk is. Ook hebben zij er niet voldoende grip op of er door jeugdzorg adequaat gewerkt wordt aan gezinshereniging.