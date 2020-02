Verblijfplaats onbekend? Ex-Heraclied Lerin Duarte spoorloos voor instanties

Massale steun voor Emma (16) uit Almelo in liveshow The Voice: ‘Met vijftig man naar de studio’

10:10 HILVERSUM/ALMELO - Vanavond is het dan eindelijk zover voor de 16-jarige Emma Boertien uit Almelo. Na een indrukwekkende reeks optredens tijdens de blind auditions, de battles én de knock-outs staat de jonge zangeres in de liveshow van The Voice of Holland. Hoe beleeft het Almelose thuisfront dit avontuur eigenlijk?