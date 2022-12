‘Verdrietige zaak’ komt ten einde: Dennis moet binnen twee weken huis van overleden partner in Weerselo uit

De mammoet­boom van Bert en Els staat zaterdag als kerstboom in centrum van Almelo: ‘Sommige buren zijn blij dat ie weggaat’

ALMELO - Vaste gasten als vogels en eekhoorntjes zullen er misschien even van balen. Maar de grote boom die nu nog in de tuin van Els en Bert Stokkingreef in de Schelfhorst staat, is gekozen als jaarlijkse kerstboom voor in de vijver bij Kreta. Zaterdag gaat-ie om en dan mag hij een paar weken shinen in het centrum van Almelo.

