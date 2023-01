Vergunning Oude Lenferink uit Fleringen terecht geweigerd, zegt rechtbank

‘Schulden­rech­ters’ in Almelo bezorgd over gebrek aan klandizie

Rechters in Almelo maken zich grote zorgen over het aantal mensen dat met problematische schulden in de wettelijke schuldsanering terechtkomt. Niet omdat de aantallen stijgen, maar juist omdat ze dalen. „De weg naar de schuldsanering wordt niet gevonden.”

