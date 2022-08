Verkoopster asielhotel in Albergen baalt: ‘Dat het intensief gebruikt wordt, kan ik me voorstellen. Maar 200 plekken?! Nee’

Vertrek van Kiomourt­zog­lou baart geen zorgen, blessure Laursen wel

ALMELO- Het vertrek van Orestis Kiomourtzoglou, die zijn carrière voortzet bij het Schotse Heart of Midlothian, noemde Heracles-trainer John Lammers daags voor de confrontatie met MVV geen tegenvaller. „Dat was al ingecalculeerd. De blessure van Nikolai Laursen is wel een tegenvaller. Onze eerste.”

28 augustus