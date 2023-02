Verlichte carnavalsoptocht in Tubbergen: kleurrijk spektakel na twee stille (corona)jaren

Wat nu, de kern van de aarde draait andersom

Paniek! De kern van de aarde zou zijn gestopt met draaien. Sterker nog, die kern zou nu zelfs de andere kant op draaien. De schil, de brosse korst waar wij op lopen, liggen en in boren, draait nog wel dezelfde kant op. Dus onder onze voeten draaien krachten tegen elkaar in. We merken het niet, maar van binnen moet het schuren.