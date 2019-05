Verliefde terrorgans in Almelo valt Fons (72) en hondje Elfo aan

Geen sprake van misdrijf bij gevonden lichaam in woning Almelo

30 april ALMELO - De overleden man die maandagmiddag is gevonden in een woning aan de Kroosstraat in Almelo, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Het lichaam is van de bewoner van het pand. Vanwege de privacy van de overledene en zijn familie worden geen verdere mededelingen gedaan.