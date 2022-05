Vertrouwd garagebedrijf verdwijnt na 40 jaar aan entree van Almelo: dit zijn de plannen voor deze prominente plek

video Wordt dit bedrijf uit Almelo de Tony Chocolone­ly van de cashewno­ten? 'Nootje smaakt prima met biet of alg’

ALMELO - Een kruidige geur prikt aangenaam in de neus. Daar liggen ze. Bakplaten vol, te drogen in de oven bij 68 graden Celsius. Cashewnoten, aangekleed in krokante korstjes Zwolse mosterd. „Even proeven?”, informeert chefkok Bert Annink. „Of toch liever chocolade-, zeewier of bietensmaak?”

27 mei