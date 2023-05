Verwarde man achtervolgt mensen in binnenstad Almelo

VAN HIER Honesch, een plek om nooit meer weg te gaan: ‘Aanzeggen? Dat heb ik hier gelukkig nog niet mee hoeven maken’

Honesch is de grote groene zuidelijke buurtschap van Haaksbergen. Een school, een golfpark, een schietvereniging en Hola, voor carnaval. Oude boerderijen ook, en verhalen. Er valt wat te zeggen voor de stelling dat Haaksbergen in Honesch is ontstaan.