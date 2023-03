Verzot op rockmuziek? Van Dik Hout staat dit jaar op Hemelvaartsdag in Vriezenveen

Basketbal: Jolly Jumpers geeft derde plek uit handen, eindelijk weer zege vrouwen Uitsmij­ters

Jolly Jumpers had de derde plek in de Elite A van de eredivisie veilig kunnen stellen, maar door het verlies in eigen huis tegen Triple Threat eindigt de Tubbergse formatie hoogstwaarschijnlijk als vierde. Na vijf nederlagen op rij stonden de vrouwen van Uitsmijters eindelijk weer aan de goede kant van de score. Cangeroes werd met het kleinst mogelijke verschil verslagen. Bij de mannen verslikte Uitsmijters zich in Attacus en boekte Jugglers een waardevolle zege in Groningen.