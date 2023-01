Vierkante meter school huren in Almelo? Dat is dan 90 euro alstublieft

FC Twente hoeft niet te vlammen om simpel de baas te zijn over Emmen

ENSCHEDE - Het was niet groots, het was niet spectaculair, maar het eerste optreden van FC Twente in het nieuwe jaar was meer dan voldoende om het zwakke Emmen van zich af te houden. Met een 2-0 zege onderstreepte de ploeg ook bij de herstart van het seizoen de kracht in eigen huis.

