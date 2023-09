Vijf gewonden bij ongeval in dichte mist bij Enter: auto botst frontaal op boom

Voor strak in de lak, moet je bij Anne zijn; Almelose strijkt zich bij de acht beste schilders van Europa

Nee, Anne Eerdman (22) uit Almelo is geen Europees kampioen schilderen voor mbo-studenten geworden. Maar de prestatie van de geboren Albergse is desondanks fenomenaal. In een deelnemersveld van vijftien schilders uit heel Europa werd ze achtste. „Ik ben er superblij mee.” Behalve haar achtste plek verdiende ze ook de Medal of Excellence, omdat ze bovengemiddeld goed presteerde.