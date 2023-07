Visie op bedrijventerreinen: actie vereist om te voorkomen dat bedrijven Tubbergen verlaten

Justitie ziet in bejaarde Bas (75) uit Hengelo een meedogenlo­ze ontvoerder in het drugsmili­eu

Bas L. (75) uit Hengelo is volgens zijn advocaat Jeroen Ruarus op schandelijke wijze misbruikt door een stel ‘schurken’. Justitie denkt daar heel anders over en ziet in de man een van de vier ontvoerders van een plaatsgenoot.