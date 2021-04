Vlijmscherpe pennen borstelmachines kosten Klaas in Almelo al vijf lekke banden: ‘Het is gewoon verschrikkelijk’

5 vragen aan Almelose dansschool LaSteSa verkast van buiten­lucht naar partytent: ‘In kou en hagel was het niet prettig dansen’

24 april ALMELO - Dansen in coronatijd. Je moet er wat voor over hebben. Bij LaStesa Entertainment aan de Windmolen dansten de leden, weer of geen weer, in de buitenlucht. Maar onlangs vonden dansdocentes Stephanie Reinerink en Sanne Lohuis daar wat op. Kou kleumen, hoeft niet meer, volgens Sanne.