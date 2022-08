Volle bak en lekkere rookworst bij première Van Katoen en Water in Almelo

Van Katoen en Water is de derde musical die in Almelo het licht ziet. Het begon met de geschiedenis van de textielindustrie (Van Katoen en Nu) en werd gevolgd door Het Verzet Kraakt. Over de grote bankroof in de oorlogsdagen. En nu is er dus Van Katoen en Water. Een reis van anderhalf uur door de tijd. Op de golven van het verhaal over een verloren liefde, gelardeerd met de bijzondere brokjes geschiedenis die Almelo rijk is. Ze vertellen het verhaal van hoe deze provinciestad ooit het licht zag, stadsrechten kreeg en door handel tot welvaart kwam.